Promyk nadziei odc. 104. Sühejla więzi Zuhal. Streszczenie odcinka [07.09.2021]

Promyk nadziei odcinek 104. Streszczenie

Sühejla więzi Zuhal w rezydencji. Selma nakłania Filiz, by zrezygnowała ze związku z Halilem. Dzięki zlokalizowaniu komórki Sedat dowiaduje się, gdzie powinna być Zuhal, jednak Ömer i Ipek nikogo nie zastają we wskazanym miejscu. Ipek późno wraca do domu. Mahmut jest wściekły.

Kiedy i gdzie oglądać 104. odcinek Promyka nadziei?

104. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 7 września. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.