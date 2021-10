Promyk nadziei odc. 146. Bahar w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Streszczenie odcinka [05.11.2021]

Promyk nadziei odcinek 146. Streszczenie

Suhejli udaje się przejąć Bahar, dzięki wynajętemu człowiekowi, któremu zleciła jej porwanie. Mahmut podejrzewa, że dziewczynka na pewno została zabrana przez Omera. Tymczasem Suhejla planuje zabić Bahar. W tym celu zabiera ją do lasu. Z kolei Halil stara się przekonać Ozana do powrotu do domu rodzinnego.