Promyk nadziei odc. 37. Co się dzieje z Ipek? Streszczenie odcinka [13.05.2021]

Promyk nadziei odcinek 37. Streszczenie

Mieszkańcy rezydencji martwią się, że Ipek nie odbiera telefonu. Halil wysyła Kadira, by zabił Ömera.

Promyk nadziei - nieoczekiwana propozycja

Tymczasem Ipek jedzie z Ömerem do domu na wsi. Ömer chce ją nakłonić, by do niego wróciła.

Kiedy i gdzie oglądać 37. odcinek Promyka nadziei?

37. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć w czwartek - 13 maja. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.