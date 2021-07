Promyk nadziei odc. 59. Powstrzymywanie przed ślubem. Streszczenie odcinka [06.07.2021]

Promyk nadziei odcinek 59. Streszczenie

Omer pędzi do posiadłości, by powstrzymać Ipek przed poślubieniem Mahmuta. Służąca Zuhal zastanawia się, czy powiedzieć Ipek o liście.

Promyk nadziei - młoda para

Zuhal zastanawia się również nad tym, czy powiedzieć Ipek, że jest ona matką Bahar. Ipek zostaje żoną Mahmuta. Omer cierpi.

Kiedy i gdzie oglądać 59. odcinek Promyka nadziei?

59. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek 6 lipca. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.