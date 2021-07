Promyk nadziei odcinek 74. Streszczenie

Filiz postanawia zaręczyć się z Ahmetem, by wzbudzić zazdrość Halila. Neslihan zdaje sobie sprawę, że jest w ciąży. Gondża kradnie pieniądze z portfela Mahmuta. Sühejla grozi Ömerowi, że podda się aborcji.

Kiedy i gdzie oglądać 74. odcinek Promyka nadziei?

74. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 27 lipca. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.