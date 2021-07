Promyk nadziei odc. 78. Wyniki testów DNA. Streszczenie odcinka [02.08.2021]

Promyk nadziei odcinek 78. Streszczenie

Gondzia znowu nastawia Ipek przeciwko Bahar. Suhelja przekonuje Ojca Omera, by pogodził się z synem. Wynik testu DNA wskazuje, że Gondzia jest córką Ipek. Halil nie zgadza się, by Ahmet zabrał Filiz do kina.

Kiedy i gdzie oglądać 78. odcinek Promyka nadziei?

78. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć w poniedziałek - 2 sierpnia. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.