Promyk nadziei odc. 79. Bahar znów ma kłopoty. Streszczenie odcinka [03.08.2021]

Promyk nadziei odcinek 79. Streszczenie

Halil prosi Ozana, by ten przyprowadził swoją dziewczynę. Omer i Jaszar w końcu się godzą. Suhejla prosi Ozana, by był jej świadkiem na ślubie z Omerem. Przebiegła Gondzia znów oskarża Bahar o kradzież.

Kiedy i gdzie oglądać 79. odcinek Promyka nadziei?

79. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 3 sierpnia. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.