Promyk nadziei odc. 84. Mahmut bije Ipek. Streszczenie odcinka [10.08.2021]

Promyk nadziei odcinek 84. Streszczenie

Sühejla zaprasza Peri i Ozana na spotkanie. Ömer mówi Ozanowi o knowaniach Halila. Selma wykorzystuje napar z ziół, by wywołać poronienie u Neslihan. Zazdrosny Halil zwalnia Ahmeta z pracy. Ipek zostaje pobita przez Mahmuta, który dowiedział się o jej spotkaniu z Ömerem.

Kiedy i gdzie oglądać 84. odcinek Promyka nadziei?

84. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 10 sierpnia. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.