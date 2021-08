Promyk nadziei odcinek 85. Streszczenie

Ozan nie może uwierzyć w to, co Omer powiedział mu o Halilu i jego intrygach. Ten tymczasem stanowczo wypiera się winy. Filiz nakłania go, by znowu zatrudnił Ahmeta. Bahar próbuje podnieść na duchu rozpaczającą Ipek.

Kiedy i gdzie oglądać 85. odcinek Promyka nadziei?

85. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć w środę - 11 sierpnia. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.