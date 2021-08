Promyk nadziei odcinek 86. Streszczenie

Selma ucieka się do podstępu, by doprowadzić do poronienia Neslihan. Omer poznaje rodziców z Gondżą. Dziadkowie nie kryją radości z wnuczki. Ipek nie ma pojęcia, jak przekonać byłego męża, by zwrócił dziewczynkę jej i Mahmutowi.

Kiedy i gdzie oglądać 86. odcinek Promyka nadziei?

86. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć w czwartek - 12 sierpnia. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.