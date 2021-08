Promyk nadziei odc. 88. Omer rusza Bahar na pomoc. Streszczenie odcinka [16.08.2021]

Promyk nadziei odcinek 88. Streszczenie

Mahmut i Ipek wraz z policją rozpoczynają poszukiwania Omera i Gondży. Ozan postanawia szczerze powiedzieć Halilowi, co myśli o nim i jego intrygach. Tymczasem Bahar dzwoni do Omera, informując go o wydarzeniach w domu Mahmuta. Przerażony mężczyzna postanawia jak najszybciej pomóc swojej byłej żonie i dziewczynkom.

Kiedy i gdzie oglądać 88. odcinek Promyka nadziei?

88. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć w poniedziałek - 16 sierpnia. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.