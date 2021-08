Promyk nadziei odc. 89. Mahmut traci panowanie nad sobą. Streszczenie odcinka [17.08.2021]

Promyk nadziei odcinek 89. Streszczenie

Ömer zabiera Ipek, Gondzię i Bahar do siebie, by chronić je przed Mahmutem. Halil mści się na Ozanie za krytyczne uwagi, zabierając mu kluczyki do auta. Ochroniarze nie wpuszczają rozwścieczonego Mahmuta do hotelu.

Kiedy i gdzie oglądać 89. odcinek Promyka nadziei?

89. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 17 sierpnia. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.