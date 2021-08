Promyk nadziei odc. 95. Ipek wraca do męża. Streszczenie odcinka [25.08.2021]

Promyk nadziei odcinek 95. Streszczenie

Decyzja Ipek o powrocie do Mahmuta szokuje jej bliskich. Bekir zamierza dotrzeć do Mahmuta i wyłudzić od niego więcej pieniędzy. Ozan podejmuje pracę w kawiarni. Ipek mówi Ömerowi, że wróciła do męża z własnej woli.

Kiedy i gdzie oglądać 95. odcinek Promyka nadziei?

95. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć w środę - 25 sierpnia. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.