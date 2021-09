PROMYK NADZIEI. Oto główni bohaterowie serialu "Promyk nadziei". Kto jest kim? [PRYWATNE ZDJĘCIA] 22.09.21 oprac.: Anna Nowak

"Promyk nadziei" to turecki serial, który opowiada o rozdzielonej rodzinie, próbującej się odnaleźć po latach, a także o zemście. Zastąpił on w ramówce TVP słynnego "Więźnia nadziei". Z odcinka na odcinek produkcja zdobywa coraz więcej fanów, którzy z zapartym tchem czekają na emisję kolejnych epizodów oraz śledzą konta głównych bohaterów na mediach społecznościowych. Jak wyglądają na co dzień? W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia aktorów grających w "Promyku nadziei".