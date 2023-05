Proszowianka lepsza od Skały w meczu klasy okręgowej Kraków I. Najpierw padał deszcz, potem bramki

Mecz został rozegrany już we wtorek na prośbę gości ze Skały, którzy zdecydowali się grać zaledwie dwa dni po niedzielnym pojedynku z Piliczanką. Gospodarze wyrazili zgodę, choć stracili na tym o tyle, że pogoda we wtorkowe popołudnie raczej nie zachęcała do spędzenia czasu na stadionie. Gdy sędzia Sylwia Biernat wyprowadzała zespoły na murawę było chłodno i lało jak z cebra. Zawodnicy najwyraźniej postanowili przeczekać fatalne warunki, bo na murawie długo nie działo się nic ciekawego.

Dopiero gdy przestało padać, mecz się ożywił. Do ataku ruszyli gospodarze napędzani przez wszędobylskiego Rafała Ciesielskiego. To on w 31 minucie narobił w polu karnym zamieszania, po którym Mateusz Stanek wślizgiem dał Proszowiance prowadzenie.

Chwilę później znów w roli asystenta wystąpił Ciesielski. Tym razem dośrodkował z rzutu wolnego, a próbujący interweniować Myronenko wpakował piłkę głową do własnej bramki. Najstarszy zawodnik miejscowych zaliczył tym samy czwartą asystę z rzędu!