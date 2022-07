Proszowice. Jest wykonawca parkingów park and ride

W ogłoszonym przez gminę jeszcze w czerwcu przetargu swoje oferty złożyło pięć firm. Ta, przedstawiona przez Housebud była najtańsza. Nieco wyższą (3,67 mln) kwotę zaproponował Agrobud z Piotrkowic Małych. Najdroższa z propozycji mówiła już o kwocie ponad dwa miliony złotych wyższej!

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w końcu lipca. Housebud w ciągu 12 miesięcy na zbudować dwa parkingi typu park and ride, chodniki dla pieszych, trzy zatoki przystankowe dla autobusów i busów oraz fragment ścieżki rowerowej.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że firma nie wykona inwestycji od podstaw, a dokończy to, czego nie zrobił poprzedni wykonawca. Ten został wyłoniony jeszcze w marcu 2020 roku. Do prac budowlanych przystąpił jednak dopiero jesienią roku następnego, a po kilku tygodniach zbankrutował i zszedł z placu budowy. Umowa z nim została rozwiązana. Pozostała po nim rozpoczęta budowa parkingu w rejonie ulicy Kościuszki, gdzie zdążył zamontować kanalizację, utwardzić teren i częściowo ułożyć krawężniki. Teraz Housebud będzie musiał dokończyć prace w rejonie ulicy Kościuszki i zbudować od podstaw parking w rejonie skrzyżowania obwodnicy Proszowic z ulicą Krakowską.

Dzięki parkingowi przy ul. Kościuszki kierowcy zyskają 76 miejsc postojowych. Ten przy Krakowskiej ma pomieścić 25 samochodów. Powstaną tam również dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na budowę parkingów gmina Proszowice zdobyła trzymilionową unijną dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.