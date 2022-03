Proszowice. Kiedy ruszą prace na ulicach Jagiełły i Kilińskiego?

- W lecie mieliśmy takie tumany kurzu, że ciężko były wytrzymać. Choć ulicą ciężko przejechać, wiele osób nadal dojeżdża tędy do hali Proszowianki, czy do KZGM. A przecież istnieje możliwość dojazdu w inny sposób. Teraz powinien to być dojazd tylko dla mieszkańców – przekonuje jedna z mieszkanek ulicy Jagiełły.