Proszowice. Konkurs na dyrektora szpitala. Niespodzianki nie było

Werdykt komisji jest taki, jakiego można było się spodziewać. Zbigniew Torbus od stycznia pełni obowiązki dyrektora szpitala. Zajął miejsce dr Feliksa Orchowskiego, który kierował szpitalem od lutego do grudnia 2022 roku.

Ostateczna decyzja w kwestii zawarcia umowy z kandydatem na dyrektora wskazanym przez komisję będzie należała do starosty Krystiana Hytrosia. Sprawa wydaje się być jedynie formalnością, ale może się przesunąć o kilkanaście dni, gdyż możliwe są teoretycznie odwołania od decyzji komisji konkursowej. Umowa będzie obowiązywała na okres do sześciu lat.

Jak nas poinformował członek zarządu powiatu Wojciech Rzadkowski, wizja rozwoju szpitala przedstawiona przez Zbigniewa Torbusa pokrywa się z oczekiwaniami władz starostwa.

- Mam na myśli dążenie do ograniczenie marnotrawstwa, dążenie do zbilansowania szpitalnych finansów, rozwój świadczeń medycznych, współpracę ze szpitalami z sąsiednich powiatów . Dyrektor przedstawił na to wszystko swoje pomysły.