Proszowice. Modernizacja szpitalnych oddziałów, czyli inwestycja w przeszkodami

Następnie dyrektor wyjaśnia, że wobec braku wolnych środków szpital zamierzał sfinansować wykonanie inwestycji z dwóch źródeł. Pierwszym była unijna dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z promesą, otrzymaną w listopadzie ubiegłego roku z Urzędu Marszałkowskiego, do szpitala miało na ten cel trafić 4,8 mln złotych. Pozostała kwota miała z kolei pochodzić z kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa kredytowa została nawet zawarta, ale ostatecznie pieniądze na konto szpitala nie trafiły. Ponieważ terminy na zawarcie umowy ze zwycięzcą przetargu zostały przekroczone, szpital musiał przetarg unieważnić.

Starosta proszowicki Grzegorz Pióro we wtorek (25 sierpnia) powiedział nam jednak, że w tej chwili BGK wyraziło już zgodę na przekazanie środków z przyznanego kredytu do dyspozycji szpitala. - Bank miał wątpliwości, czy szpital będzie w stanie kredyt spłacić i domagał się od powiatu dodatkowego zabezpieczenia. Polega to na tym, że poręczenie ze strony starostwa będzie dotyczyło nie tylko kwoty głównej, ale również odsetek. Termin spłaty kredytu zostanie również wydłużony. W najbliższych dniach powinna się odbyć sesja Rady Powiatu, na której zapadną decyzje w tej sprawie - usłyszeliśmy.