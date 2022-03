Proszowice. Nowy zarząd KPR Razem. Priorytetem wybory samorządowe

W skład nowego zarządu poza prezesem weszli też dwaj dotychczasowi wiceprezesi, czyli Włodzimierz Doniec i Piotr Łakomy. Nowymi twarzami w zarządzie są natomiast Łukasz Banach i Wiesław Pabjańczyk. Zastąpili w nim Bartłomieja Gawrona i Adama Grabskiego, którzy zrezygnowali z pracy w zarządzie. Podobnie postąpił były prezes stowarzyszenia Rafał Chmiela, który obok B. Gawrona i Mateusza Biela znalazł się w komisji rewizyjnej. Jeszcze na początku kadencji stowarzyszenie opuścił Norbert Kaczmarczyk, obecny wiceminister rolnictwa.

- Najprawdopodobniej w czasie rozpoczętej kadencji odbędą się wybory samorządowe i przygotowanie się do nich uważam za sprawę priorytetową. Chcielibyśmy osiągnąć progres w porównaniu z poprzednimi wyborami – deklaruje Mateusz Gajda.

Plan jest zatem ambitny, bo już w tej chwili członkowie KPR mają duży wpływ na to, co dzieje się w mieście i powiecie. Od pół roku czwórka radnych z klubu KPR Razem w Radzie Powiatu współtworzy koalicję rządzącą. Włodzimierz Doniec jest w zarządzie powiatu, a Rafał Chmiela to wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Również w Radzie Miejskiej Proszowic radni KPR stanowią najliczniejszą grupę, choć Mateusz Gajda przegrał w II turze wybory na fotel burmistrza miasta z Grzegorzem Cichym.