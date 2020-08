Proszowice. Od wtorku rusza strefa płatnego parkowania, a pytań i wątpliwości wciąż nie brakuje

Abonament w wysokości 10 zł przysługuje tylko osobom, które zamieszkują przy ulicach objętych strefą płatnego parkowania. Ulica 3 Maja do nich nie należy. Mieszkańcy kilku położonych tam bloków tłumaczą jednak, że jedyny dojazd do swoich budynków mają od strony ulicy Królewskiej, a tam strefa zostanie wprowadzona. - Parkujemy swoje samochody na Królewskiej, podobnie jak mieszkańcy znajdującego się przy niej bloku, bo innego miejsca nie mamy. Tymczasem oni mogą wykupić abonament za 10 złotych, a my musimy płacić 250 zł. To jakieś nieporozumienie – skarży się jeden z kierowców.

Sprawa dotyczy głównie bloków nr 61, 63 i 65, ale też 51 i 67. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej interpelację w tej sprawie złożył radny Dariusz Duchnowski. - Ci lidzie są informowani w biurze strefy, że nie mają prawa do wykupienia dziesięciozłotowego abonamentu, tymczasem do swoich bloków mogą podjechać tylko od strony Królewskiej, która w dodatku od poniedziałku na całej swojej długości będzie jednokierunkowa - przekonuje radny, apelując o zmianę istniejącego stanu prawnego.