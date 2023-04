Proszowice. Pan Zygmunt ma 94 lata, a jeszcze się umawia

Cykliczna impreza została zorganizowana po raz pierwszy po trzyletniej, covidowej przerwie. Uczestnicy po raz pierwszy mieli okazję wystąpić na scenie przebudowanego Domu Kultury w Proszowicach.

- Nasi podopieczni bardzo czekali na to wydarzenie. Oni bardzo lubią festiwale, wszystko co się wiąże z piosenką. Lubią śpiewać, występować – mówi kierująca Stacją Placówek Caritas w Proszowicach Urszula Jarosz. To proszowicka stacja jest głównym organizatorem i corocznym gospodarzem imprezy.

Festiwal jak co roku miał swój motyw przewodni. Tym razem były to piosenki z filmów i bajek. Można było zatem usłyszeć tematy z Króla Lwa, Pszczółki Mai, Czterdziestolatka, Gumisi, czy Misia Uszatka. Zwycięski duet z Proszowic Anna Kania i Krzysztof Kozerski wykonali natomiast Dumkę na dwa serca z filmu Ogniem i mieczem.

Wśród wyróżnionych wokalistów wypada wspomnieć o Zygmuncie Smachu z ŚDS w Pałecznicy, który zaliczył sceniczny debiut w wieku 94 lat, wykonując przedwojenny szlagier Umówiłem się z nią na dziewiątą.