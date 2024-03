Proszowice. Przedszkolaki zabrały seniorów na muzyczną wycieczkę Aleksander Gąciarz

Wychowankowie proszowickiego Przedszkola Samorządowego nr 2 zaprosili do miejscowego Domu Kultury seniorów i mieszkańców powiatowych placówek pomocy społecznej oraz uczestników prowadzonych przez nich zajęć. W spektaklu zatytułowanym "Od przedszkola do seniora" zaprezentowali muzykę i taniec z różnych części świata. Były zatem muzyczne "wizyty" na Kubie, we Włoszech, w Paryżu, a nawet parostatkiem piękny rejs.