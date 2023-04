Proszowice. Społeczna lodówka już dostępna. Stanęła przy ulicy Partyzantów

Szacunkowy koszt stworzenia społecznej lodówki to kilkanaście tysięcy złotych. W przypadku Proszowic, dzięki wsparciu sponsorów i pracy wolontariuszy, ta kwota była znacznie mniejsza. Najwięcej środków przekazali sami mieszkańcy, wpłacając pieniądze na internetową zbiórkę założoną przez wolontariuszkę Elżbietę Belską. Kwotę 1000 zł przekazało Starostwo Powiatowe w Proszowicach. Sama lodówka jest prezentem przekazanym przez prywatne osoby. Jej lokalizacja, wykonanie obudowy, podłączenie do prądu to efekt materiałów dostarczonych przez lokalne firmy (darmowo lub z wysokim rabatem) oraz pracy wolontariuszy. Lokalne firmy przekazały też produkty spożywcze, które pozwoliły na pierwsze wypełnienie lodówki.

Pomysł na stworzenie ustawienie w Proszowicach społecznej lodówki pojawił się w grudniu. Do jego realizacji upłynęło zatem około czterech miesięcy. Po drodze nie obyło się bez komplikacji zarówno w kwestii lokalizacji urządzenia jak i sfinansowania jego zakupu i montażu.

- Ta lodówka to jest odpowiedź na apele mieszkańców, którzy zwracali uwagę, że na skutek inflacji, ubóstwa nie wszystkich stać na zakup żywności – mówi Agnieszka Łanecka, wolontariuszka Stowarzyszenia Polska 2050, które zajęło się organizacją przedsięwzięcia.

Od środy można produkty zarówno dostarczać, jak i z nich korzystać. W obu przypadkach ważnej jest, by postępować zgodnie z umieszczonym na lodówce regulaminem. Wymaga on m. in. umieszczenia na każdym z produktów gotowych jego nazwy i orientacyjnej daty przydatności spożycia.