Proszowice. Trwają zbiórki dla walczącej Ukrainy. Gdzie i kiedy dostarczać pomoc

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyłączenie się do akcji pomocy mieszkańcom Ukrainy Tragiczne wydarzenia, które dotknęły naszych sąsiadów nie pozostają nam obojętne. W geście solidarności przeciw agresorowi pragniemy wspólnie z Państwem nieść pomoc jaka jest w tym momencie najbardziej potrzebna i możliwa z naszej strony.– głosi apel wystosowany w piątek do mieszkańców przez Starostwo Powiatowe w Proszowicach.

Zgodnie z jego treścią pomoc rzeczową będzie można dostarczać do siedziby Starostwa od 1 do 8 marca. Przedmioty będą przyjmowane w godzinach 8 - 18 w w Biurze Obsługi Interesantów na parterze budynku. Niezależnie od tego zbiórki w wielu punktach powiatu były jednak prowadzone już w weekend.

Jako jedni z pierwszych na apel zareagowali strażacy z jednostki OSP w Nowym Brzesku. Druhowie dyżurują dzisiaj (w niedzielę) w remizie od godz. 8 do 22. Pomoc zaoferowały też nowobrzeskie sklepy, gdzie ustawiono kosze, do których można wrzucać przedmioty przeznaczone dla mieszkańców Ukrainy. - Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć się do akcji poprzez ustawienie pojemników do zbiórki, zapraszamy do kontaktu pod numerem 516 - 052 – 989 – informują druhowie.