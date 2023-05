Proszowice. Wczesne i deszczowe obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Południowe słońce, pomnik Kościuszki, miejski Rynek i sporo zgromadzonych na nim osób. Tak wyglądały z reguły trzeciomajowe obchody w Proszowicach. Tym razem było inaczej. Świętowanie odbyło się już dzień wcześniej. Uroczysta msza, którą odprawił ks. dr Zbigniew Trzaskowski, rozpoczęła się we wtorkowy wieczór. Druga część imprezy miała się odbyć na Rynku, ale po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki trzeba było wcielić w życie „plan B”. Na dłuższe świętowanie pod gołym niebem nie pozwolił padający deszcz.

Delegacje, poczty sztandarowe i młodzież przeszły zatem do Domu Kultury, gdzie po serii oficjalnych wystąpień na scenie pojawili się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, od kilku miesięcy tworzący zespół folklorystyczny „Mali Proszowiacy”. W strojach z czasów Księstwa Warszawskiego wykonali Mazura do choreografii Katarzyny Zydroń. Po nich układ taneczny w barwach narodowych zaprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowane do występu przez Joannę Szaporów.