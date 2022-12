Proszowicka liga futsalu. Już tylko Arobus niepokonany

Pershingi” zgłosiły się do rozgrywek jako ostatni, ale nie zamierzają być ostatni w tabeli. Wprawdzie w pierwszych potyczkach nie poszło im najlepiej, ale wyraźnie brakowało im snajpera. Ten znalazł się w trzecim meczu w postaci Konrada Komendy. Popularny „Nuta”, legenda ostatnich sezonów Nadwiślanki Nowe Brzesko, na przywitanie z ligą trafił do siatki pięć razy, wyrównując ubiegłotygodniowy wyczyn Damiana Wójcika. Zwycięzcom nie przeszkodziło nawet to, że w pojedynku z Wisłą Sierosławice grali bez zmienników: wygrali i to w rozmiarach dwucyfrowych 10:2.

O wiele bardziej wyrównany był pojedynek Arobusa z Przyjaciółmi. Spotkanie znakomicie się oglądało. Zawodnicy obu ekip nie przejmowali się specjalnie defensywą i bramki padały gęsto jak śnieg za oknami. Kilka trafień było rzadkiej urody. Nieoficjalną klasyfikację na najpiękniejszego gola wygrał Kamil Nowak za podcinkę przy bramce na 3:2 dla Przyjaciół. Warto też odnotować pierwsze w rozgrywkach trafienie bramkarza z gry. Skutecznie z dystansu uderzył Michał Siwiecki z Arobusa. Ostatecznie to jego zespół wygrał 7:6 (hat trick zanotował Maciej Przeniosło) i pozostaje jedyną niepokonaną drużyną turnieju.