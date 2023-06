Przegląd prasy (1.06.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 1.06.2023 ”?

Prasówka 1.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 1.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Tak wygląda w nowym domu Kasi Cichopek. Tak wspólnie z Maciejem Kurzajewskim urządzają lokum [1.06.2023] Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski nie schodzą z pierwszych stron gazet. Od dawna mówi się o ich ślubie, a także wspólnym mieszkaniu. Nie jest tajemnicą, że para właśnie urządza dom oraz planuje wspólną przyszłość. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku [1.06.2023] Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

Prasówka 1.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto wyliczenia czerwcowych emerytur 2023. Takie będą wypłaty dla seniorów brutto i netto [1.06.2023] Oto wyliczenia czerwcowych emerytury 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS.

📢 Tyle trafi dodatkowo na konta emerytów. Mamy tabelę wyliczeń nowej Czternastej Emerytury [1.06.2023] W tym roku wypłacimy czternastą emeryturę w sierpniu i wrześniu. Natomiast w kolejnych latach będziemy określać w rozporządzeniu datę wypłacania świadczenia, pewnie będzie to zwykle jesień - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń w poniedziałek w Radiu Lublin. 📢 Zmiany w komunikacji w Krakowie. Przez mPay biletu już nie można kupić Od czwartku, 1 czerwca, została zawieszona możliwości zakupu biletu do przejazdu krakowską komunikacją miejską poprzez aplikację mPay. W związku z nagminną sytuacją nieterminowego regulowania wpłat ze strony mPay do Gminy Miejskiej Kraków, urzędnicy Zarządu Transportu Publicznego zdecydowali o zawieszeniu sprzedaży biletów w tej aplikacji. 📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobacz, jak się urządził Piotr Zduński z serialu „M jak miłość”. Koniecznie zajrzyj do domu męża Kasi Cichopek Marcin Mroczek to serialowy mąż Katarzyna Cichopek. Lubiana gwiazda „M jak miłość” wraz z żoną, synami i psem mieszka w domu z pięknym ogrodem. Sprawdzamy, gdzie uwił swoje rodzinnego gniazdko Marcin Mroczek. Zobacz, w jakich wnętrzach najlepiej czuje się popularny Piotr Zduński z kultowej produkcji TVP.

📢 Oto kawa przez którą tyjesz. Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia Większość osób rozpoczyna dzień od filiżanki kawy. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat podaje, że prawie 80% Polaków pije kawę codziennie. Oto kawa przez którą tyjesz, tak wynika z badań naukowców. Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. To, że kawa jest zdrowa nie ulega wątpliwości. Jest jednak rodzaj kawy, który nie jest aż tak korzystny i może wpływać na wagę. Sprawdź szczegóły!

📢 Horoskop na czerwiec 2023. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran 1.06.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 1.06.2023.

📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Żonę znalazł poza programem. Niedawno został ojcem - zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Do Nowej Huty przyjechała niezwykła karuzela. Jedyna taka na świecie Immotus Verto to niezwykła rzeźba - karuzela, którą można nie tylko obejrzeć, ale też skorzystać z niej. Praca francuskiego artysty Christiana Cébé do 12 czerwca będzie stała przed Nowohuckim Centrum Kultury. Powrót do dzieciństwa, który zapewni starszym i radość zabawy dla młodszych nic nie kosztuje.

📢 Na Cmentarzu Rakowickim pożegnano Emila Staszkowa W środę 31 maja na Cmentarzu Rakowickim pożegnano Emila Staszkowa. Zmarły w wieku 82 lat był doktorem nauk medycznych, ale również człowiekiem bardzo mocno związanym z krakowskim sportem. 📢 Mieszkania nie do życia, czyli patodeweloperka. Sprawdź, jakie absurdy proponują dziś deweloperzy. To trzeba zobaczyć Mieszkania w budynkach urągających zdrowemu rozsądkowi spotyka się dziś na rynku coraz częściej. Choć nie ma zgody co do tego, czym dokładnie jest patodeweloperka, to aż trudno nie użyć tego słowa na widok zdjęć, które prezentujemy w galerii. Zobacz deweloperskie absurdy z całej Polski.

📢 Jak wyglądało kiedyś studenckie życie w Krakowie? Obejrzyj archiwalne zdjęcia! Kraków jest wielkim ośrodkiem akademickim, drugim w Polsce (po Warszawie). Akademickie tradycje sięgają tutaj wielu wieków wstecz. A jak wyglądało dawniej studenckie życie w Krakowie? Obejrzyj przedwojenne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Kliknij w przycisk „Zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo – naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Po blisko 20 latach remontu nadeszła wiekopomna chwila. Ważna droga na lotnisko w Balicach w końcu otwarta dla samochodów! Zakończyła się jedna z najdłużej trwających inwestycji drogowych w historii naszego miasta - mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. Chodzi o modernizację ulicy Królowej Jadwigi, która jest kluczową drogą dojazdową na lotnisko w podkrakowskich Balicach. Inwestycja trwała długo: z przerwami blisko 20 lat. 📢 Piesze i rowerowe wędrówki po Małopolsce. Bike Park Kasina - z górki na pazurki. Ekstremalny zjazd ze Śnieżnicy to zastrzyk adrenaliny Niebieska, DH Cup, Zielona oraz groźnie brzmiąca Dzika - pod wszystkimi tymi tajemniczymi nazwami skryty jest potężny zastrzyk adrenaliny, olbrzymie emocje, szybsze bicie serca, niekiedy strach, drżenie nóg, ale też wiara we własne umiejętności i - wbrew pozorom - zdrowy rozsądek. Bike Park Kasina na Śnieżnicy raczy nas tym wszystkim w… nadmiarze. I do tego oferuje jeszcze cudowne panoramy!

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów.

📢 Jest nowy raport o stanie Krakowa. Miasto przekroczyło barierę 800 tys. mieszkańców. Ale rodzi się mniej dzieci. Jest też mniej małżeństw Miniony rok upłynął w stolicy Małopolski pod znakiem pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Mieszkańcy zdali ten poważny egzamin z solidarności z zaatakowanymi przez Rosję Ukraińcami. Jednocześnie z opublikowanego właśnie raportu o stanie gminy wynika, że Kraków wrócił do normalności po burzliwym okresie pandemii Covid-19. Dane wskazują też, że miasto przekroczyło barierę 800 tys. mieszkańców. Co jednak istotne w 2022 roku urodziło się o ponad 400 mniej dzieci niż w roku poprzednim.

📢 Małopolski Wyścig Górski przejdzie przez gminy powiatu myślenickiego. Kiedy i gdzie będą utrudnienia? W piątek (2 czerwca) odbędzie się pierwszy etap Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Kolarze wystartują z Koszyc (gm. Proszowice), a meta tego etapu będzie się znajdowała na górującym nad Myślenicami Chełmie. W piątek powiecie myślenickim wyścig przejedzie przez gminy Wiśniowa i Myślenice, a w sobotę przez gminy Dobczyce i Raciechowice. 📢 17-latek w Wieliczce napadł dwa razy na sklep z siekierą w ręku Wieliccy policjanci zatrzymali 17-latka, który w ostatnim czasie dwukrotnie dokonał rozboju w jednym ze sklepów sieciowych na terenie Wieliczki. W trakcie trzeciej próby, zaraz po wejściu do sklepu i zażądaniu od ekspedientki pieniędzy, sprawca został zatrzymany przez wielickich kryminalnych. Mężczyzna już usłyszał zarzuty. 📢 Kraków. Na Alei Róż jak na boisku piłkarskim. Rozwijają rolki soczyście zielonej trawy Rewitalizacja al. Róż w Nowej Hucie dobiega końca. Mocno zabetonowany plac, bo zerwaniu szarej skorupy w końcu zaczął się zazieleniać. Rolki soczystej trawy rozwijane są niczym dywany. Oprócz trawy ma się tam pojawić 1260 krzewów róż. Otwarcie alei zaplanowano w okolicach początku wakacji.

📢 Piknik integracyjny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie. Modele na czerwonym dywanie Kolejny rodzinny piknik w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie okazał się strzałem w dziesiątkę. Jedną z głównych atrakcji był pokaz mody „Witamy w zawodowym towarzystwie” (galeria). 📢 Budynek w centrum Myślenic stoi pusty. To ma się zmienić Opuszczony przez wydziały Starostwa Powiatowego budynek w centrum Myślenic czeka modernizacja. Powiat chce, aby stał się nową siedzibą kilku jednostek na czele z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego. Dziś zarówno Poradnia, jak i PINB mieszczą się w budynku przy ul. Pardyaka w Myślenicach, w którym i obok którego jest ciasno. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek. 📢 Nowa remiza OSP Racławice. Otwarcie obiektu z defiladą druhen i druhów oraz obchodami Gminnego Dnia Strażaka Ochotnicza Straż Pożarna w Racławicach w gminie Jerzmanowice-Przeginia ma nową remizę. Powstała po wyburzeniu starego budynku strażackiego. Podczas otwarcia obiektu racławickim strażakom towarzyszyli druhny i druhowie z okolicznych jednostek, zorganizowali defiladę z okazji obchodzonego wówczas Gminnego Dnia Strażaka.

📢 Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj? WYNIK na żywo [transmisja online] Roland Garros Paryż 2023 Tenis. Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz Huberta Hurkacza? Tu znajdziecie informację na temat tego, kiedy i gdzie gra polski tenisista: sprawdź relacje i transmisje na żywo meczów Huberta Hurkacza oraz wyniki jego występów na kortach. Plany startowe Hurkacza aktualizujemy na bieżąco. Poniżej podajemy daty i godziny jego spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo dzisiaj - turniej Wielkiego Szlema w Paryżu.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Roland Garros. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Paryż 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. 📢 Stadion Wisły Kraków przeszedł zabieg upiększający. Zobaczcie na zdjęciach, jakie są końcowe efekty Przez ostatnie pięć miesięcy przeprowadzono operację, polegającą na upiększeniu wyglądu stadionu Wisły w Krakowie. Obiekt przede wszystkim zmienił się od zewnątrz. Surowe, betonowe elewacje trybun zostały obłożone elementami tworzącymi nowe fasady, w których dominują przeszklenia. Przejdź do GALERII, by zobaczyć końcowy efekt.

📢 Zachwycająca Iga Świątek w 22 odsłonach na 22. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] Dzisiaj, 31 maja 2023 roku, Iga Świątek obchodzi 22. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 22 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Nowy park w Krakowie niemal gotowy. Przy Karmelickiej wielkie zmiany. Jaki efekt? Zobaczcie zdjęcia Park im. Wisławy Szymborskiej w Krakowie przy ulicy Karmelickiej wygląda już faktycznie jak park. Coraz mniej betonu i wykopów, coraz więcej trawy i zieleni. Sporo krzewów, małych drzew. Trochę jednak mało większych roślin, które dawałyby cień. A na terenie między wielkim gmachem biblioteki wojewódzkiej i wysokimi kamienicami po drugiej stronie może w upalne dni by skwarno, że hej. Ale poczekajmy do ostatecznego efektu prac.

📢 Wypadek pod Krakowem. Na obwodnicy Skały motocyklista zderzył się z pojazdem osobowym W środę, 31 maja na drodze wojewódzkiej nr 794 - obwodnicy Skały doszło do wypadku. Zderzyły się samochód osobowy z motocyklem. Jedna osoba została poszkodowana. To motocyklista. Przytomnym mężczyzną zajął się przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. 📢 Kraków. Strażacy i policjanci sprawdzali Zakrzówek. Do otwarcia coraz bliżej Na Zakrzówku w Krakowie odbyły się ćwiczenia służb porządkowych i ratowniczych. Wcześniej, w weekend, stworzone tam baseny były testowane przez wybraną grupę "plażowiczów". Tak Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje się do wielkiego otwarcia parku i kąpieliska. 📢 Kryzys lekowy. W aptekach brakuje ważnych leków. Najnowsza lista Od kilku miesięcy trwa kryzys lekowy. W aptekach brakuje ważnych preparatów. Problem z dostępnością medykamentów mają między innymi cukrzycy, stosujące niektóre z insulin. Bardzo trudno dostępne są także szczepionki odczulające. W sumie pacjenci mogą mieć problem z zakupem ponad 200 lekarstw.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 31.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Moje miasto. A może hybrydowa zakopianka z Krakowa do Myślenic? Ma powstać studium dla nowej drogi ekspresowej S7 łączącej Kraków z Myślenicami. Poprzednie koncepcje dla tej trasy powstrzymała fala protestów. Można w ciemno obstawiać, że podobnie będzie z każdą kolejną propozycją. Nie brak też przeciwników rozszerzenia obecnej drogi. Może więc wyjściem z patowej sytuacji byłaby budowa zakopianki hybrydowej, po nowym śladzie np. do Mogilan, a dalej rozszerzonej o trzeci pas ruchu.

📢 Deweloperskie plany ojca kandydata na prezydenta Krakowa i protest mieszkańców ulicy Juliusza Lea. Co na to Łukasz Gibała? Łukasz Gibała to szef klubu radnych "Kraków dla Mieszkańców", w ostatnich sondażach wskazywany jako faworyt do wygranej w wyborach prezydenckich pod Wawelem w 2024 roku. Swoje poparcie zdobył m.in. stając po stronie mieszkańców w protestach przeciwko planom deweloperów i zabudowie zieleni. Tym razem wzniesienie osiedla rozważa firma, należąca do jego ojca: Leszka Gibały. Tej inwestycji, przy ulicy Juliusza Lea, mocno sprzeciwiają się okoliczni mieszkańcy, domagając się szybkiego uchwalenia planu miejscowego. 📢 Kraków gotowy do igrzysk europejskich. Miasto spodziewa się przyjazdu około 30 tysięcy gości Przedstawiciele władz Krakowa podkreślają, że miasto jest gotowe na przeprowadzenie III Igrzysk Europejskich, zaplanowanych w dniach od 21 czerwca do 2 lipca. Prowadzone są ostatnie prace związane z modernizacją obiektów sportowych. Na czas imprezy nie przewidziano znacznego zwiększenia oferty komunikacji miejskiej. W urzędzie spodziewają się, że w związku z igrzyskami pod Wawelem w poszczególne dni będzie przebywać ok. 20-30 tys. gości z kraju i zagranicy.

📢 Oto lista osób, z którymi ciężko się dogadać. Te imiona uchodzą za wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę imion! 31.05.2023 Przedstawiamy listę imion, z którymi trudno się dogadać. Komunikacja z osobami o pewnych imionach bywa trudna i jest bardzo trudna. Według niektórych przekonań, posiadacze tych imion często charakteryzują się wymagającym i niełatwym do zaakceptowania zachowaniem. Bywa, że są wredni, niemiły i sarkastyczni, co utrudnia relacje z nimi. Istnieje przekonanie, że nasze imię wpływa na nasz charakter i osobowość. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy jest to zbieżne z Twoimi doświadczeniami. 📢 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobacz archiwalne zdjęcia Dokładnie o godzinie 10.07 drugiego czerwca 1979 roku samolot z papieżem wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. Kilka godzin później na placu Zwycięstwa padły znamienne słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Powróćmy wspomnieniami do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Roland Garros Paryż 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej Roland Garros w Paryżu.

📢 Kolizja w Charsznicy. Trzy samochody uszkodzone w karambolu We wtorek po południu w Charsznicy doszło do kolizji drogowej z udziałem trzech samochodów osobowych. Droga z Charsznicy w kierunku Kozłowa była nieprzejezdna. 📢 Kraków. Dzień Dziecka z kulturą potrwa kilka dni. Gdzie i jak świętować? W tym roku Dzień Dziecka wypada w czwartek, co oznacza świętowanie co najmniej przez kilka dni. Sprawdziliśmy, co z myślą o najmłodszych przygotowały krakowskie instytucje kultury. Jest w czym wybierać.

📢 Trwa boom na kształcenie lekarzy. Trzy uczelnie w Małopolsce chcą otworzyć kierunki lekarskie Trzy wyższe szkoły z Małopolski chcą kształcić przyszłych lekarzy. Nabór pierwszych studentów na medycynę w Nowym Sączu i Nowym Targu ma rozpocząć się już jesienią tego roku. Z kolei Tarnów planuje otwarcie kierunku lekarskiego w roku akademickim 2024/2025. 📢 Garbarnia Kraków po spadku nie przystąpi do III ligi? Klub rozważa grę w niżej klasie Garbarnia Kraków jest już pogodzona ze spadkiem z II ligi. Nie wiadomo jednak, czy w następnym sezonie zespół z Ludwinowa przystąpi do rozgrywek III ligi. Niewykluczone, że drużyna grać będzie jeszcze na niższym szczeblu, np. w małopolskiej IV lidze. 📢 Ulica Królewska w Proszowicach czeka na nową nawierzchnię. Kierowcy też... Kilka tygodni temu zakończyła się przebudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Królewskiej w Proszowicach. Mimo to jezdnia nadal nie została przywrócona do stanu pierwotnego. Gmina zapowiada, że stanie się to przed wakacjami.

📢 Pogrzeb alpinisty Kacpra Tekielego. Trwa ostatnie pożegnanie męża Justyny Kowalczyk. "Będziemy żyć tak, jak nauczył nas Kacper" 30 maja o godz. 14.30 rozpoczął się pogrzeb alpinisty Kacpra Tekielego. Ostatnie pożegnanie męża Justyny Kowalczyk odbyło się na Cmentarzu Oliwskim w Gdańsku. Ceremonia miała charakter świecki. - Będziemy żyć tak, jak nauczył nas Kacper. Będziemy jeździć i zdobywać świat. Hugo miał cudownego tatę - mówiła Justyna Kowalczyk do zgromadzonych.

📢 Miechów. Plac Tadeusza Kościuszki już po rewitalizacji Zakończył się drugi etap rewitalizacji placu Tadeusza Kościuszki w Miechowie. Inwestycja objęła wymianę nawierzchni chodników dla pieszych oraz adaptację tzw. plant. 📢 Proszowice. Stowarzyszenie Bartosz wybrało nowe władze Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w proszowickim Domu Kultury członkowie Stowarzyszenia Ruch Na Rzecz Rozwoju Powiatu Proszowickiego Bartosz podsumowali ostatnie cztery lata swojej działalności i wybrali władze na kolejną kadencję.

📢 Ostatnie dni na wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Pieniądze można dostać na konto bankowe Blisko 659 tys. płatników przesłało już zweryfikowany wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej, na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł. Przedsiębiorcy mają czas na złożenie tego dokumentu przez PUE ZUS tylko do 1 czerwca. 📢 Miechów. Drogowa ofensywa powiatu. Mogą wydać nawet 36 milionów złotych Powiat miechowski zaplanował na 2023 rok inwestycje drogowe, których wartość jest szacowana na 34 miliony złotych. Oprócz tego bieżące utrzymanie dróg i mostów ma kosztować 1,7 mln zł. Jednak to, czy rekordowe nakłady w historii powiatu uda się zrealizować, będzie też zależało od tego, czy złożone wnioski o dofinansowanie zostaną zaakceptowane. 📢 Roland Garros 2023. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju French Open. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Turniej French Open 2023 na kortach im. Rolanda Garrosa odbywa się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Do rywalizacji w singlu kobiet w Paryżu przystąpiło 128 zawodniczek, wybraliśmy 30 najgorętszych. Na Instagramie prezentują swoje smukłe, wysportowane ciała. Zobacz, kogo można oglądać w akcji.

📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Oni bez kolejki wyjadą do sanatorium z NFZ. Mamy listę uprawnionych kuracjuszy Obecnie na wyjazd do sanatorium trzeba czekać w naszym regionie niecałe 10 miesięcy. Coraz więcej osób może jednak korzystać z leczenia uzdrowiskowego poza kolejnością. 📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Proszowice. Ekologiczny Dzień Dziecka na miejskim amfiteatrze Kilkaset osób odwiedziło w niedzielę miejski amfiteatr w Proszowicach przy okazji pikniku zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki. 📢 Stary Motór w Proszowicach. Stylówa dla „milicjanta” Około stu miłośników motocykli zjechało w niedzielę do Proszowic, aby wziąć udział w tradycyjnym zlocie ”Stary Motór”. Były próby sprawnościowe, wyjazd na trasę, zwiedzanie izby pamięci, a przede wszystkim dobra zabawa i możliwość dzielenia motoryzacyjnej pasji. 📢 Szreniawa. Mieszkańcy chcą mieć dom ludowy. Sporo już zrobili Przy okazji pikniku rodzinnego w podproszowickiej Szreniawie doszło do poświęcenia i wmurowania aktu erekcyjnego pod powstający budynek domu ludowego. Obiekt na łączyć funkcję remizy, miejsca zebrań i świetlicy wiejskiej. Do jego ukończenia potrzebne są jednak duże środki.

📢 Racławice. Grzegorz Kosowicz „Chłopem Roku 2023” Grzegorz Kosowicz z Rybitw koło Połańca (Świętokrzyskie) został tegorocznym „Chłopem Roku”. Wybory zostały przeprowadzone tradycyjnie w podmiechowskich Racławicach po czteroletniej przerwie związanej z pandemią.

📢 Tragiczny pożar budynku jednorodzinnego w powiecie wielickim. Nie żyje mieszkaniec tego domu, 30-letni mężczyzna Pożar domu jednorodzinnego wybuchł w Gdowie w powiecie wielickim w niedzielę, 28 maja wcześnie rano. To było tragiczne zdarzenie. Wezwano jednostki straży pożarnych. Gdy na miejscu pojawili się pierwsi ratownicy z OSP Gdów, to ogień obejmował już całe poddasze i dach budynku. Wewnątrz domu znajdował się 30-letni mieszkaniec. Ewakuowano go, ale nie przeżył. 📢 Usmażyli jajecznicę z 1000 jaj! Pierwsza „Pcimska Smażenica” za nami Gospodynie i gospodarze z Pcimia postanowili reaktywować, choć w nieco zmienionej formie, dawny zwyczaj, a że jest on związany z Zielonymi Świątkami to właśnie w to święto, które przypadło w tym roku w niedzielę (28 maja) spotkali się przy szkole w Pcimiu-Krzywicy. Obiecywali, że „będą jaja”. I były! A dokładnie 1000 jaj, z których usmażono jajecznicę dla wszystkich. Jak za dawnych czasów, bo kiedyś właśnie w Zielone Świątki spotykano się i palono ogniska, a w Pcimiu zwyczajowo smażono jajecznicę.

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją! Zobacz najgłupsze memy o rolnikach Ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Myślenice. Prace przy budowie skateparku postępują W Myślenicach powstaje jeden z najnowocześniejszych skateparków w Małopolsce. Obecnie kończy się zbrojnie konstrukcji m.in. bowla. Fani deskorolek, rowerów, hulajnóg i rolek mają zyskać miejsce do uprawiania sportu i rekreacji na miarę XXI wieku, jakiego nie powstydziłoby się żadne, także większe od Myślenic miasto. 📢 W Krakowie powstało Kolegium Filozofii i Teologii. W październiku pierwsi studenci rozpoczną naukę w siedzibie Narodowego Banku Polskiego W krakowskim Kolegium Filozofii i Teologii, jednym z pięciu tworzących Szkołę Główną Mikołaja Kopernika, pierwsi studenci pojawią się już w październiku. 25 maja, w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, odbyła się uroczysta inauguracja jego działalności, stosowne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie tablicy z nazwą kolegium.

📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Zobacz wnętrza domu mistrzyni olimpijskiej! [zdjęcia] Justyna Kowalczyk jest multimedalistką Igrzysk Olimpijskich. Jest żoną wspinacza i alpinisty Kacpra Tekielego, którego poślubiła w 2020 roku. Niedawno para powitała na świecie synka. Justyna Kowalczyk wraz z mężem mieszka w pięknym góralskim domu. Wystrój jest przytulny i niezwykle tradycyjny. Na uwagę zasługuję piękny salon! Sprawdźcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk. 📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

