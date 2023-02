Przypadkowo odkryto nowy lek przeciwbakteryjny. Felieton Grzegorza Tabasza

Słynny antybiotyk, dzisiaj na bakteriach nie robi większego wrażenia. To efekty przedawkowania antybiotyków, które masowo stosowano nawet na choroby wywoływane przez wirusy tudzież używano w paszach dla zwierząt. Wreszcie żyjące na planecie od miliardów lat bakterie przekazywały sobie nawzajem geny neutralizujące każde wymyślane przez farmaceutów specyfiki.

Nowe, zabójcze dla wszystkich bakterii specyfiki odkryto zupełnie przypadkowo podczas testów biologicznych baterii dla wojska. Klasyczne akumulatory są ciężkie, a biologiczne ogniwa nie. Komórki bakteryjne wytwarzają związki chemiczne mogące ładować elektronikę, której na polu walki coraz więcej. Przy okazji okazały się zabójcze dla chorobotwórczych mikrobów.

Co ciekawsze, nowa grupa antybiotyków ma wielokierunkowe działanie i nie pozwala na powstanie szczepów odpornych na specyfik. Kolejny raz techniki wojskowe przyczyniły się do powstania czegoś, co nie zabija. Nowy lek czekają testy. Toksyczność dla przyrody i ludzi, tudzież nieprzewidywalne na razie działania uboczne. Przynajmniej mamy nową nadzieję.