Przysięga odc. 395. Kumru więzi Masal. Streszczenie odcinka [22.04.2021]

BrzydUla (2) odc. 132. Kolejne przesłuchania policyjne. Streszczenie odcinka [22.04.2021]

Paulina ciągle znajduje się na komisariacie. Marek postanawia jej pomóc, jednak nie może wejść. Dlaczego? Chwilę później przyjeżdża do domu, co wywołuje kolejną kłótnię u Dobrzańskich. O co poszło? Jak zareagują dzieci? Aby poznać wszystkie szczegóły przeczytaj streszczenie 132. odcinka BrzydUli (2)!