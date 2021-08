Przysięga odc. 454. Kumru udaje żonę Kemala. Streszczenie odcinka [12.08.2021]

TikTok i Universal Music Polska zapraszają na wielki konkurs „Rising Star”. Nagraj demo i umieść na swoim TikToku [#risingstarpolska]

Wystarczy zaprezentować na TikToku próbkę swojego wokalu, żeby mieć szansę na nagranie własnego singla i teledysku, a tym samym otworzyć sobie drzwi do niezwykłej muzycznej kariery. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 29 sierpnia 2021 r.