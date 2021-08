Przysięga odc. 472. Bandyci atakują dom Feride. Streszczenie odcinka [07.09.2021]

Przysięga odcinek 472. Streszczenie

Kumru trafia do szpitala. Cevahir składa Seyfiemu propozycję nie do odrzucenia. Feride zaczyna pracę w restauracji. Kumru znajduje sposób, by zemścić się na siostrze. Narin zostaje aresztowana. Seyfi prosi córkę, by spłaciła jego długi. Nagle do mieszkania Feride wpada dwóch podejrzanych mężczyzn. Szukają Seyfiego.

Kiedy i gdzie oglądać 472. odcinek Przysięgi?

472. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć we wtorek - 7 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.