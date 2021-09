Przysięga odc. 479. Emir zostaje postrzelony. Streszczenie odcinka [16.09.2021]

Przysięga odcinek 479. Streszczenie

Kemal i Narin spędzają romantyczne chwile w domu na wsi. Hikmet zgadza się, żeby Songul wynajęła kogoś do pomocy. Cevahir ucieka z aresztu i atakuje Feride. Emir rusza prosto do wskazanej przez matkę dziewczyny miejscowości. Na leśnej drodze czekają na niego ludzie lichwiarza. Cała trójka mierzy do niego z pistoletów. W pewnym momencie lichwiarz puszcza Feride. Gdy ta jest w połowie drogi do Emira, Cevahir staje za nią i zza paska wyciąga złoty pistolet, którego lufę kieruje prosto w jej plecy. Feride obraca głowę i wtedy pada strzał. Kula trafia jednak nie ją, tylko Emira. Mężczyzna upada na ziemię. Na jego swetrze rozlewa się czerwona plama krwi.

Kiedy i gdzie oglądać 479. odcinek Przysięgi?

479. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w czwartek - 16 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.