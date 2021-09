Przysięga odc. 480. Emir walczy o życie. Streszczenie odcinka [17.09.2021]

Przysięga odcinek 480. Streszczenie

Emir w ciężkim stanie trafia do szpitala. Lekarze walczą o jego życie. Cemre próbuje pocieszać zrozpaczoną Feride. Cevahir dowiaduje się, że jego syn nie żyje. Seyfi, by ratować życie, okłamuje Cevahira. Narin dostaje awans. Emir wychodzi ze szpitala. W rezydencji pojawia się Yasemin, opiekunka do dziecka zatrudniona przez Songul.

Kiedy i gdzie oglądać 480. odcinek Przysięgi?

480. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w piątek - 17 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.