Przysięga odc. 514. Iliyas chce porwać córkę. Streszczenie odcinka [05.11.2021]

Przysięga odcinek 514. Streszczenie

Feride zadręcza się z powodu tego, co się stało w restauracji. Uważa, że Umit nie zasłużył na to, jak go potraktowała. Mężczyzna postanawia dać jej wybór. Emir przypadkowo podsłuchuje ich rozmowę i jest zachwycony. Hikmet rozdziela majątek. Songul jest bardzo zawiedziona. Masal robi rodzicom niespodziankę. Feride prosi Umita, żeby jednak nie zwlekać ze ślubem. Znów pojawia się Iliyas. Postanawia porwać Masal.