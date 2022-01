PRZYSIĘGA odc. 555. Nagły zawał serca. Streszczenie odcinka [05.01.22]

Przysięga odcinek 555. Streszczenie

Taci jedzie za Umitem i Feride i czeka przed ich domem. Widzi, że wchodzi tam Ozlem. Umit dosypuje do napoju siostry środka powodującego migrenę i Ozlem musi się położyć. Tymczasem Emir jest bardzo zaniepokojony i przez pożyczoną od współwięźnia komórkę każe Taci'emu wejść do domu Umita, pod pretekstem kontroli gazowej. Umit żąda od Vedata, by Songul donosiła mu o wszystkim, co dzieje się w rezydencji Tarhunów. Pan Sezai trafia do szpitala z zawałem serca.