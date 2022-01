PRZYSIĘGA odc. 562. Narin urodzi dziewczynkę. Streszczenie odcinka [17.01.22] redakcja

Emir wywiera na Ümicie niezwykłą presję. Chce zmusić go do przyznania się, że popełnił wiele zbrodni. Co na to Feride? Kto i na kogo zastawi pułapkę? Przeczytaj streszczenie 562. odcinka Przysięgi!