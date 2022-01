PRZYSIĘGA odc. 572. Masal wyjeżdża do Anglii. Streszczenie odcinka [31.01.22] redakcja

Masal opuszcza Turcję i jedzie do Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Z kolei Yigit znajduje dziwne rzeczy. O co chodzi? Co dokładnie się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 572. odcinka Przysięgi!