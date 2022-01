PRZYSIĘGA odc. 577. Strzelanina w domu Emira. Streszczenie odcinka [07.02.22] redakcja

Zbliża się dzień zaręczyn Emira i Tulay, jednak nie wszystko idzie po ich myśli. Tymczasem Melike znajduje ciekawe znalezisko w koszu na śmieci. Co to takiego? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 577. odcinka Przysięgi!