PRZYSIĘGA odc. 579. Z kim ożeni się Emir? Streszczenie odcinka [09.02.22] redakcja

Wszystko wskazuje na to, że Emir nie poślubił Tulay. Kto zatem został jego żoną? Tymczasem Narin przygotowuje się do operacji. kogo będzie operować? Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 579. odcinka Przysięgi!