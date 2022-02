PRZYSIĘGA odc. 594. Narin trafia do szpitala. Streszczenie odcinka [04.03.22]

Przysięga odcinek 594. Streszczenie

Tulay wciąż knuje, żeby pozbyć się Gulperi. Liczy na pomoc Cavidan. Yigit bardzo przywiązał się do dziewczyny, chodzi z nią na wycieczki do lasu. Znajomy Ercana przypadkiem poznaje Gulperi. Dziewczyna wpada mu w oko, więc zaczyna ją śledzić. Narin leży w szpitalu, a Kemal jest przekonany, że to Mert ją skrzywdził.