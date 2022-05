PRZYSIĘGA odc. 653. Choroba z rozpaczy. Streszczenie odcinka [06.06.22] redakcja

Emir wciąż sądzi, że Gulperi go oszukuje. Co na to dziewczyna? Tymczasem Narin nie ma czasu spotkać się z Kemalem. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 653. odcinka Przysięgi!