PRZYSIĘGA odc. 659. Meltem zostaje wspólniczką Kemala. Streszczenie odcinka [14.06.22]

Przysięga odcinek 659. Streszczenie

Kemal znów daje się sprowokować Leventowi. Meltem boi się, że Levent ją wyda przed Kemalem i Narin. W końcu udaje mu się go przekonać do sprzedaży udziałów. Zostaje nową wspólniczką Kemala. Narin podejrzewa, że coś się za tym kryje. Gulperi pomaga starszej pani, a Tulay i Ahmet knują, żeby ją porwać. Emir wciąż ma wątpliwości, co do Gulperi i idzie porozmawiać o niej z Hasanem.