PRZYSIĘGA odc. 675. Ucieczka z więzienia. Streszczenie odcinka [08.07.22]

Przysięga odcinek 675. Streszczenie

Gulperi mdleje na spacerze. Lekarz informuje Emira, że Gulperi powinna robić coś, co jej sprawia przyjemność i pomoże zapomnieć o przykrych przeżyciach. Emir zabiera ją do kawiarni nad morzem, gdzie starszy właściciel ofiarowuje im dwie filiżanki do kawy z życzeniami długiego i szczęśliwego małżeństwa. Tymczasem Cavidan twierdzi, że nadszedł czas, by się rozwiedli. Kemal wspomina Narin, że jedynym sposobem wydostania się z więzienia jest ucieczka.