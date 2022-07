PRZYSIĘGA odc. 680. Udawane małżeństwo. Streszczenie odcinka [15.07.22]

Przysięga odcinek 680. Streszczenie

Kadriye chce lepiej poznać Gulperi. Yildiz zauważa dziwne zachowanie Narin. Cavidan prosi syna, by jeszcze przez tydzień on i Gulperi udawali przed ciotką zgodne małżeństwo. Oya znajduje pretekst, by przenieść się na kilka dni do koleżanki. Narin opatruje ranę Kemala i spędza wieczór w jego ramionach.