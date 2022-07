PRZYSIĘGA odc. 687. Ahmet odpowie za szantaż. Streszczenie odcinka [26.07.22]

Przysięga odcinek 687. Streszczenie

Kemal, na wieść o tym, że Narin źle się czuje, odwiedza ją, gdy ta śpi. Narin udaje się na jego grób i odkrywa, że ktoś przy nim kopał. Kemal obserwuje tę scenę z ukrycia i domyśla się, że to robota Meltem. Emir odwiedza Ahmeta w więzieniu. Informuje go, że wie, jak szantażuje Gulperi i oświadcza Ahmetowi, że za to odpowie.