PRZYSIĘGA odc. 726. Kemal demaskuje Meltem. Streszczenie odcinka [27.09.22]

Przysięga odcinek 726. Streszczenie

Meltem jest przekonana, że dzięki dokumentom od Kemala odzyska wolność. Ale chce go oszukać. On się tego domyśla i dziewczyna źle kończy. Kemal odzyskuje ledwo żywą Narin. Emir poznaje prawdę o przysiędze Gulperi od Savasa. Jest zawiedziony i postanawia zwrócić Gulperi wolność. Dziewczyna zdaje sobie wreszcie sprawę, jakie uczucia żywi do Emira i chce mu o tym powiedzieć.