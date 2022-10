PRZYSIĘGA odc. 750. Tulay traci dach nad głową. Streszczenie odcinka [02.11.22]

Przysięga odcinek 750. Streszczenie

Melike dowiaduje się o tym, co zrobiła Tulay. Fidan pokazuje jej nagranie. Melike jest załamana i wyrzuca Tulay z domu. Cavidan chce znać przyczynę. Gulperi nie wytrzymuje presji i odchodzi. Emir jest przekonany, że w końcu wróci do jego domu. Narin nic nie mówi Kemalowi, ale za wszelką cenę chce się dowiedzieć, co ukrywa Masal.