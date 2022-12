PRZYSIĘGA odc. 767. Wizyta w areszcie. Streszczenie odcinka [15.12.22]

Przysięga odcinek 767. Streszczenie

Yigit robi ojcu quiz z tego, co lubi Gulperi. Przekonuje go, że sam wie o niej wszystko, bo bardzo ją kocha. Emir mówi Gulperi, że chce ją lepiej poznać, bo niewiele o niej wie. Dziewczyna jest zachwycona. Masal odwiedza Merta w areszcie i dziękuje mu za pomoc. Kemal zaczyna podejrzewać Ozana. Policja namierza szantażystę i Kemal chce, żeby Ozan pomógł go znaleźć. Beyhan i Cavidan jadą z Fidan na zakupy przed ślubem.