PRZYSIĘGA odc. 777. Emigracja do Rosji. Streszczenie odcinka [30.12.22] redakcja

Savas wie, że Gulperi grozi niebezpieczeństwo. Chce wyjechać z nią do Rosji. Co ona na to? Do czego przyzna się Cezmi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 777. odcinka Przysięgi!